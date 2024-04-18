Россияне рассказали, чем будут заниматься на майских праздниках

Почти половина россиян останутся дома во время майских праздников и продолжат работу, каждый шестой из них будет работать все выходные, показал опрос «Ренессанс страхования». В исследовании участвовали свыше полутора тысяч респондентов по всей России.

Среди тех, кто не сможет отдохнуть во время майских праздников — 31% опрошенных, 16% из них уточнили, что им придется работать все выходные. Самая распространенная причина, по которой люди откажутся от отдыха — чрезмерная загруженность: более чем у четверти участников опроса оказались невыполненные задачи, которые они рассчитывают закончить в свободное время.

Каждый четвертый (25%) отметил, что их работа не предусматривает отдых в длинные выходные в принципе, такая же доля — фрилансеры, они сами управляют своим рабочим графиком.

Почти половина респондентов — 46% — планирует провести предстоящие праздники дома, без поездок куда-либо. Каждый пятый собирается поехать на дачу или на экскурсию в другой город, а поездки за рубеж запланировали лишь 6% участников опроса. Лидером для туристического направления стал Китай, а интерес к Турции, ОАЭ и Израилю, напротив, снизился, уточнили в «Ренессанс страховании».

В мае 2024 года россиян ждет одна длинная шестидневная рабочая неделя и два нерабочих праздничных дня — Праздник весны и труда 1 мая и День Победы 9 мая. Таким образом, выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая, а затем — с 9 по 12 мая. 8 мая станет сокращенным рабочим днем.

В конце февраля опрос сервиса «Авито Работа» показал, что за последние три года 44% россиян хотя бы раз работали во время отпуска. Так, четверти респондентов пришлось работать в отпуске один-два раза, а 9% — три-четыре раза за все три года. Более четырех раз вовлекались в рабочие процессы во время отдыха еще 10% опрошенных.