В ДТП с грузовиком и «Газелью» под Новосибирском пострадали девять человек

В Новосибирской области пассажирская «Газель» столкнулась с грузовиком

Девять человек пострадали в аварии в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает региональная служба 112 на странице во «ВКонтакте».

На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик Howo с прицепом. В результате «Газель» опрокинулась.

«Пострадали девять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 125 километре автодороги.

В начале апреля 2024 года на федеральной трассе М-7 во Владимирской области столкнулись автобус «ПАЗ» и «КАМАЗ». Грузовик участвовал в дорожных работах, проезжавший мимо автобус не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали 15 человек. Один из раненых попал в реанимацию в тяжелом состоянии.