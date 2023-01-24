В Новосибирской области в ДТП со скорой помощью погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском

Фото: Пресс-служба МВД России

В ДТП в Коченевском районе Новосибирской области погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель УАЗа (скорой помощи) наехал на барьерное ограждение, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Mitsubishi. Скорая помощь загорелась, к тушению привлекли два пожарных расчета.

В результате ДТП погибли 43-летний водитель и пассажир легкового автомобиля, а также два пассажира скорой. Пострадали двое из Mitsubishi и водитель УАЗа, их госпитализировали.

На место аварии для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа. Следственный комитет Новосибирской области начал доследственную проверку.

Ранее крупное ДТП произошло в Пермском крае. Тогда столкнулись два грузовых автомобиля и «Газель» скорой помощи. Всего в автомобиле скорой помощи находились шесть человек: пятеро пассажиров и водитель. Трое пациентов и водитель скончались на месте. Двоих пассажиров госпитализировали.