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Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском

В Новосибирской области в ДТП со скорой помощью погибли четыре человека
Фото: Пресс-служба МВД России
Фото: Пресс-служба МВД России

В ДТП в Коченевском районе Новосибирской области погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель УАЗа (скорой помощи) наехал на барьерное ограждение, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Mitsubishi. Скорая помощь загорелась, к тушению привлекли два пожарных расчета.

В результате ДТП погибли 43-летний водитель и пассажир легкового автомобиля, а также два пассажира скорой. Пострадали двое из Mitsubishi и водитель УАЗа, их госпитализировали.

На место аварии для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа. Следственный комитет Новосибирской области начал доследственную проверку.

Ранее крупное ДТП произошло в Пермском крае. Тогда столкнулись два грузовых автомобиля и «Газель» скорой помощи. Всего в автомобиле скорой помощи находились шесть человек: пятеро пассажиров и водитель. Трое пациентов и водитель скончались на месте. Двоих пассажиров госпитализировали.

Теги
ДТП Новосибирская область Скорая помощь
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