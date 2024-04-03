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В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

В ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек. Об этом сообщил региональный минздрав во «ВКонтакте».

Несовершеннолетних среди пострадавших нет, уточнило ведомство. Пятерых человек доставили в больницу: четверо попали в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один — в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Погибших нет. Десять пострадавших — все они получили ушибы — осмотрели и отправили домой.

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Фото:Бизнес Online / ТАСС

В Петушинском районе вечером 2 апреля столкнулись два транспортных средства, сообщило региональное управление МЧС. Авария произошла на 118 км федеральной трассы М-7. Судя по фото, которое опубликовало МЧС — одним из автомобилей, попавших в ДТП, был автобус.

По данным «Зебра ТВ», 55-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом». За рулем грузовика был 44-летний водитель, спецтехника участвовала в дорожно-ремонтных работах.

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Теги
ДТП Владимирская область пострадавшие Автобус ДТП с автобусом
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