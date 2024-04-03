В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек
В ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек. Об этом сообщил региональный минздрав во «ВКонтакте».
Несовершеннолетних среди пострадавших нет, уточнило ведомство. Пятерых человек доставили в больницу: четверо попали в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один — в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Погибших нет. Десять пострадавших — все они получили ушибы — осмотрели и отправили домой.
В Петушинском районе вечером 2 апреля столкнулись два транспортных средства, сообщило региональное управление МЧС. Авария произошла на 118 км федеральной трассы М-7. Судя по фото, которое опубликовало МЧС — одним из автомобилей, попавших в ДТП, был автобус.
По данным «Зебра ТВ», 55-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом». За рулем грузовика был 44-летний водитель, спецтехника участвовала в дорожно-ремонтных работах.
Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает
АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит
В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям
В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео
В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Умерла звезда советского кино
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?