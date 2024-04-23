В тюменских округах сообщили о повышении уровня рек Тобол и Ишим

В Тюменской области сообщили о повышении уровня рек Тобол и Ишим

Фото: Сергей Русанов / ТАСС

Уровень воды в реке Тобол в селе Коркино в Тюменской области за сутки вырос на 144 см и достиг отметки 714 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации Упоровского района региона.

Отметкой, означающей начало половодья в Коркино, считается 670 см.

В пресс-службе администрации жителям села напомнили, что с 15 апреля в районе объявлена эвакуация.

О повышении уровня воды в Ишиме также сообщила пресс-служба администрации Абатского района Тюменской области. За сутки вода поднялась на 69 см, ее уровень в этом районе составляет 770 см.

В Тушнолобовском сельском поселении зафиксировали подтопление автодороги областного значения на четырех участках. Накануне в Абатском районе объявили эвакуацию.

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Орске Оренбургской области. Там прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений, вода зашла на территории тысяч домов и участков.

В Тюменской области уровень воды в Ишиме к 22 апреля достиг 1062 см, что превышает критический уровень на 212 см. В регионе подтоплены 18 населенных пунктов, более 3,5 тыс. человек эвакуировали. 400 местных жителей разместили в ПВР. Пик паводка в регионе ожидают 24 апреля.