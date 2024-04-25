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Военная операция на Украине ,  
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Посол счел ложью заявления США о неприменении ATACMS по территории России

Посол Антонов: заявления о неприменении ракет ATACMS по территории России ложны
Сюжет
Военная операция на Украине

Заявления властей США об обещании Украины не применять американские ракеты ATACMS для ударов по России циничны и являются ложью, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства в Вашингтоне в телеграм-канале.

Так посол прокомментировал заявление Белого дома о старте поставок значительного количества ракет ATACMS Киеву в марте 2024 года.

«Циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь?» — заявил Антонов.

По его словам, передача ракет ATACMS Украине ставит под угрозу безопасность Крыма, новых российских регионов и других городов страны. Российские военные уже сбили несколько таких ракет и продолжат это делать, подчеркнул Антонов.

В США подтвердили распоряжение Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Политика
Фото:Attila Husejnow / Global Look Press

19 апреля российское Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили над Черным морем три ракеты ATACMS. Это управляемые ракеты класса «земля — земля», которые запускают из установок реактивных систем залпового огня M-270 MLRS и M-142 HIMARS.

Позднее, 24 апреля, Politico, AP и Reuters написали, что в марте Вашингтон тайно передал Киеву эти ракеты. По данным журналистов, впервые Вооруженные силы Украины применили их утром 17 апреля.

Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что распоряжение отправить на Украину ATACMS поступило от американского президента в феврале. В марте ракеты начали отправлять Киеву.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны других государств. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

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Теги
Анатолий Антонов США Россия Военная операция на Украине
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