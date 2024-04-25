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Четверть россиян пожаловались на стресс из-за рабочих чатов

Опрос Headhunter и Budu: 26% россиян заявили о стрессе из-за рабочих чатов

Каждый четвертый работающий россиянин отмечает снижение концентрации и мотивации, а также ощущение стресса и выгорания из-за большого количества корпоративных чатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы для поиска работы hh.ru (есть у РБК).

Стресс из-за рабочих чатов испытывают 26% респондентов. У половины из них дискомфорт возникает из-за непродуктивных бесед, 39% чувствуют напряжение из-за нечетких задач в переписке. Чуть меньше недовольны сообщения после окончания рабочих часов.

Опрос проводили среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет из восьми регионов. Участники исследования заполняли анкеты онлайн, всего было опрошено более 1,6 тыс. респондентов.

Почти половина опрошенных заявили, что обилие переписок с коллегами вызывает снижение мотивации и выгорание. 45% сотрудников сообщают о снижении внимания. Панические атаки у себя фиксируют 26% участников исследования.

Переписки занимают минимум час рабочего времени, 18% россиян сообщили, что отслеживание чатов забирает весь рабочий день.

Почти 40% россиян борются со стрессом, отключая уведомления мессенджеров в нерабочее время. Чуть меньше работников хотели бы ввести лимит на количество сообщений от коллег.

Почти половина россиян сталкивались с профессиональным выгоранием
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

Осенью 2023 года сервис hh.ru сообщил, что 45% россиян когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием — длительным стрессом на работе, который приводит к потере сил и мотивации. 15% сотрудников на момент проведения опроса испытывали этот синдром.

Чаще с выгоранием сталкиваются женщины (55%), работники госслужбы (76%), занятые в сфере добычи полезных ископаемых (68%) и в образовании (59%), руководители среднего звена и лица с трудовым опытом от 11 до 15 лет (по 58%), а также квалифицированные специалисты (52%).

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