Лукашенко избрали главой Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был избран председателем седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

За кандидатуру Лукашенко проголосовали 1157 человек, против — один человек.

Заместителем председателя избрали помощника президента Александра Косинца. Членами президиума стали 13 человек, чьи кандидатуры были включены в бюллетень для тайного голосования.

Всебелорусское народное собрание (ВНС) существует в стране с 1996 года. Этот орган власти определяет «стратегические направления развития общества и государства» и обеспечивает «незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие».

После референдума о поправках в Конституцию, прошедшего 27 февраля 2022 года, ВНС стало конституционным органом. В него входят президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а также представители местных советов депутатов. Срок полномочий ВНС — пять лет, максимальное число делегатов — 1,2 тыс.

ВНС имеет право утверждать внутреннюю и внешнюю политику, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития. У него есть право законодательной инициативы, народное собрание может отменять правовые акты и решения госорганов и должностных лиц, «противоречащие интересам национальной безопасности».