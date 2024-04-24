В Новороссийске парад Победы пройдет без зрителей

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Парад Победы пройдет в Новороссийске без участия зрителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сейчас приоритетом должна быть безопасность жителей и гостей края», — написал он в телеграм-канале. Посмотреть парад можно будет на региональных телеканалах, уточнил Кондратьев.

Губернатор уточнил, что для ветеранов Великой Отечественной войны проведут персональные парады и концерты там, где они живут. По информации Кондратьева, сейчас в Краснодарском крае проживают 392 ветерана.

В части российских регионов также отменят парад Победы и другие торжественные мероприятия к празднику. В Курске и муниципальных образованиях губернии не будут проводиться День Победы, шествие «Бессмертного полка» и другие массовые акции.

В Брянской области в связи с высоким уровнем террористической опасности будут действовать некоторые ограничения, в частности не предполагается проведение парада.

В Крыму, Рязани и Пскове парад также не состоится. В Воронеже, Омске, Саратове и Ставропольском крае отменили фейерверк на 9 Мая.