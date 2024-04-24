Посольство узнало условия возвращения моряка с задержанного Ираном судна

Вертолет ВВС Ирана над кораблем MSC Aries (Фото: Reuters)

Российский моряк Тимофей Колчанов, который находится на захваченном Ираном судне MSC Aries, может покинуть его по разрешению капитана и при смене экипажа, сообщило посольство России в Тегеране в телеграм-канале.

24 апреля российские дипломаты посетили задержанное судно и встретились с Колчановым. «Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, в том числе имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону», — доложили в диппредставительстве.

Ранее иранская сторона заявляла об отсутствии у Тегерана претензий к российскому моряку.

Представители властей Ирана назвали условия, при которых Колчанова отпустят с корабля. «В соответствии с международными морскими правилами Т.С. Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится», — уточнили в посольстве.

13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе контейнеровоз Aries, который шел под флагом Португалии. Судно принадлежит компании израильского миллиардера Эяля Офера. На этом судне и находится Колчанов. Он работает там старшим механиком. В экипаж входят также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

Спустя несколько дней после захвата судна россиянин вышел на связь и рассказал, что иранцы отключили интернет и сотовую связь, а также забрали личные телефоны и заклеили камеры. «Пить, есть дают. Так, в общем, все хорошо, настолько, насколько это возможно в такой ситуации», — рассказывал Колчанов.

14 апреля российское посольство сообщило, что находится в постоянном контакте с иранскими властями, чтобы выяснить все детали нахождения российского гражданина.