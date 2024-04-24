 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

Минобороны опубликовало первые после задержания Иванова кадры с Шойгу

Минобороны опубликовало первое видео с Шойгу после задержания его заместителя
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Минобороны опубликовало первые после задержания Иванова кадры с Шойгу
Video

Минобороны опубликовало кадры, как глава военного ведомства России Сергей Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это первое видео с министром после задержания его заместителя Тимура Иванова.

Шойгу проинспектировал ход подготовки к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей комплекса «Ангара», а также залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов.

По итогам работы он провел рабочее совещание с представителями руководства Минобороны и руководителями профильных органов военного управления и космодрома Плесецк.

Шойгу рассказал, что в 2024 году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей «Ангара». По его словам, после завершения модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое. В декабре планируется начать испытание ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», сейчас ведутся работы по его модернизации, добавил Шойгу.

Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова
Политика
Тимур Иванов

О задержании Тимура Иванова стало известно вечером 23 апреля. Еще днем он присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Шойгу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что министра обороны заранее уведомили о задержании его заместителя.

Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных работ для Минобороны. Он и его предполагаемый соучастник Сергей Бородин были арестованы. Защита заявила, что денег в качестве взятки в деле нет.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны Тимур Иванов космодром Архангельская область взятка
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
В Кремле ответили на вопрос, были ли контакты Шойгу и Путина по Иванову
Политика
Шойгу доложили о задержании его зама по делу о взятке
Политика
СК сообщил о следственных действиях с задержанным замом Шойгу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Экс-футболист МЮ Карлос Тевес попал в больницу с болями в груди Спорт, 16:42
Настоятеля Святогорской лавры обвинили в передаче данных о позициях ВСУ Политика, 16:35
Компенсации пострадавшим от катастроф в России будут проиндексированы Общество, 16:28
Минобороны опубликовало первые после задержания Иванова кадры с Шойгу Политика, 16:27
Тысяча топ-менеджеров назвали главные качества руководителя. Каковы они Pro, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Минобороны заявило об ударе по цеху беспилотников ВСУ и 299 сбитых дронах Политика, 16:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Львова-Белова сообщила о переговорах с Украиной по детям Политика, 16:21
В ПКР назвали ожидаемое число российских участников Паралимпиады в Париже Спорт, 16:15
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия от УЕФА Спорт, 16:11
Еврокомиссия выделила Украине «жизненно важный» транш помощи Политика, 15:59
Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова Политика, 15:58
Адвокат Блиновской заявила, что блогер готова погасить ущерб по налогам Общество, 15:56
«Юникредит» сообщил о проблемах с международными переводами юрлиц Финансы, 15:55