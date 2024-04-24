Минобороны опубликовало первые после задержания Иванова кадры с Шойгу

Минобороны опубликовало первое видео с Шойгу после задержания его заместителя

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Минобороны опубликовало кадры, как глава военного ведомства России Сергей Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это первое видео с министром после задержания его заместителя Тимура Иванова.

Шойгу проинспектировал ход подготовки к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей комплекса «Ангара», а также залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов.

По итогам работы он провел рабочее совещание с представителями руководства Минобороны и руководителями профильных органов военного управления и космодрома Плесецк.

Шойгу рассказал, что в 2024 году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей «Ангара». По его словам, после завершения модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое. В декабре планируется начать испытание ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», сейчас ведутся работы по его модернизации, добавил Шойгу.

О задержании Тимура Иванова стало известно вечером 23 апреля. Еще днем он присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Шойгу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что министра обороны заранее уведомили о задержании его заместителя.

Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных работ для Минобороны. Он и его предполагаемый соучастник Сергей Бородин были арестованы. Защита заявила, что денег в качестве взятки в деле нет.