Песков: Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя Иванова

Шойгу доложили о задержании его зама по делу о взятке

Тимур Иванов (Фото: Минобороны РФ)

Министра обороны России Сергея Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя Тимура Иванова по делу о взятке, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал он.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Еще днем он присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу, свидетельствуют фотографии ведомства.

Замминистра заподозрили во взятке в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. По статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Иванову 48 лет. В 2013–2016 годах он возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны, а пост замминистра занял в 2016 году.

В 2019 году Иванов возглавил рейтинг Forbes самых богатых силовиков России. По данным журнала на 2018 год, семейный доход Иванова составил 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн руб.