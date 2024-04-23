 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шойгу доложили о задержании его зама по делу о взятке

Песков: Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Минобороны РФ)

Министра обороны России Сергея Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя Тимура Иванова по делу о взятке, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал он.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Еще днем он присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу, свидетельствуют фотографии ведомства.

Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке
Политика
Тимур Иванов

Замминистра заподозрили во взятке в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. По статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Иванову 48 лет. В 2013–2016 годах он возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны, а пост замминистра занял в 2016 году.

В 2019 году Иванов возглавил рейтинг Forbes самых богатых силовиков России. По данным журнала на 2018 год, семейный доход Иванова составил 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн руб.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Сергей Шойгу задержание Дмитрий Песков
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке
Политика
Замминистра обороны России задержали по делу о взятке
Политика
Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по делу о взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике Политика, 23:55
Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю Политика, 23:48
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 23:40
Bloomberg узнал о скидке до 28% на газ России для Китая в ближайшие годы Экономика, 23:35
Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины Политика, 23:32
Поможет ли депортация мигрантов в Руанду решить Британии ее проблемы Политика, 23:29
Армения не приедет на встречу по безопасности в Петербурге Политика, 23:10
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 23:01
Turkish Airlines на русском объяснила, как россиянам долететь транзитом Общество, 22:48
В Днепре прогремел взрыв Политика, 22:37
Шойгу доложили о задержании его зама по делу о взятке Политика, 22:34
СК сообщил о следственных действиях с задержанным замом Шойгу Политика, 22:26
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше Политика, 22:19
Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях Политика, 22:09