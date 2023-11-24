МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях

Россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, необходимо предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты, считают в МЧС. Ведомство разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», подготовленному МЧС России (документы есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Поправки запланированы к рассмотрению на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября (комиссия объединяет представителей правительства, бизнеса и профсоюзов).

МЧС в законопроекте предложило предоставить россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, право на новые льготы, а именно:

дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты;

отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти календарных дней.

Условием их предоставления должно стать одновременное установление фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации (федерального, межрегионального, межмуниципального или муниципального характера), а также нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС, следует из материалов к законопроекту. Эти факты необходимо будет подтверждать документально — через справки от органов местного самоуправления, указано в пояснительной записке.

Такой порядок предлагается установить актом правительства, в котором необходимо закрепить право работодателя организовать процесс предоставления дополнительного выходного и отпуска «без ущерба производственному процессу», то есть по заранее составленному им графику, что окажет «положительный эффект на трудовую деятельность», пишет МЧС в материалах к поправкам. В целом предлагаемый механизм «позволит защитить интересы как граждан, так и работодателей», считают там.

В МЧС подтвердили РБК разработку таких новаций. «Реализация указанных направлений повысит социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности», — заявили там. В ведомстве указали, что планируют продолжить работу над инициативой вместе с другими заинтересованными ведомствами.

Кто оплатит дополнительный выходной

В период с 2018 по 2022 год на территории России было зарегистрировано 1,49 тыс. чрезвычайных ситуаций, в результате которых пострадали 513 тыс. человек, говорится в материалах к законопроекту. В среднем за год происходило 298 чрезвычайных ситуаций, в 2023 году их количество снизилось на 26%.

«Дополнительный оплачиваемый выходной день в среднем может потребоваться для 30 075 работников в год, в том числе для 9426 работников бюджетных учреждений Российской Федерации», — указано там.

Возможные расходы на предоставление оплачиваемого выходного предлагается возложить на работодателей. «В фонде оплаты труда работодателя, который планируется на соответствующий год, закладываются финансовые средства, необходимые для оплаты труда работников в рабочие дни. Таким образом, средства на оплату работнику дополнительного выходного дня могут быть выплачены из фонда оплаты труда», — полагают в МЧС.

Расходы на оплату труда за один рабочий день составляют менее 0,5% фонда оплаты труда конкретного работодателя, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Выделения дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы законопроект не потребует.

РБК направил запрос в Минтруд.