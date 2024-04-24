Песков заявил о неизменной позиции Кремля по санитарной зоне на Украине

Дмитрий Песков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Власти России не изменили свою позицию относительно создания санитарной зоны на Украине для защиты от дальнобойных ракет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В этом плане ничего не меняется», — ответил Песков на вопрос о том, изменилась ли концепция создания на Украине санитарной зоны. Он добавил, что вопрос борьбы с поставляемым Киеву дальнобойным оружием «больше относится к компетенции» Вооруженных сил России.

В марте президент Владимир Путин заявил, что санитарную зону на Украине, если таковая будет, нужно сделать непреодолимой. «Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует прежде всего, конечно, иностранного производства», — отметил он. Президент не исключил, что «в какой-то момент» санитарную зону придется создать на территориях, которые сейчас контролируют украинские власти.

С 2022 года приграничные регионы России, в том числе Белгородская, Курская и Брянская области, регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ. Украинские диверсанты также пытаются проникнуть на территорию России. В 2024 году участились атаки на энергетическую и стратегическую инфраструктуру России с помощью дронов.