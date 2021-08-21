В Роспотребнадзоре сообщили о передающихся через укус комаров инфекциях

Через укус комара человеку может передаваться туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки Западного Нила, Батаи, Синдбис, Леса Семлики и другие инфекции, которые свойственны для России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что через укус комара также могут передаваться инфекции, которые не свойственны для России. Среди них малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты.

Ранее в Киеве сообщили о трех случаях дирофиляриоза, опасной болезни, которую распространяют комары через укусы. В Минздраве Украины сообщили, что на месте укуса комара, который переносит круглых гельминтов Dirofilaria, появляется подкожный узел. При этом с момента заражения до появления опухоли может пройти несколько месяцев, иногда несколько лет. В центре уточнили, что паразит может мигрировать под кожей на расстояние до 30 см, извлечь его можно хирургическим путем.

В начале июля в Роспотребнадзоре рассказали, что за 2020 год в России было зарегистрировано 37,5 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 13% больше по сравнению с 2019 годом, когда выявили 33 086 203 случая.