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Общество ,  
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В Роспотребнадзоре сообщили о передающихся через укус комаров инфекциях

Через укус комара человеку может передаваться туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки Западного Нила, Батаи, Синдбис, Леса Семлики и другие инфекции, которые свойственны для России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что через укус комара также могут передаваться инфекции, которые не свойственны для России. Среди них малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты.

Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных и паразитарных болезней
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»


Ранее в Киеве сообщили о трех случаях дирофиляриоза, опасной болезни, которую распространяют комары через укусы. В Минздраве Украины сообщили, что на месте укуса комара, который переносит круглых гельминтов Dirofilaria, появляется подкожный узел. При этом с момента заражения до появления опухоли может пройти несколько месяцев, иногда несколько лет. В центре уточнили, что паразит может мигрировать под кожей на расстояние до 30 см, извлечь его можно хирургическим путем.

В начале июля в Роспотребнадзоре рассказали, что за 2020 год в России было зарегистрировано 37,5 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 13% больше по сравнению с 2019 годом, когда выявили 33 086 203 случая.

Роспотребнадзор инфекции комар укус
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