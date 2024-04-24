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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал «камуфляжем» перевод заводов Британии на военные рельсы

Песков назвал камуфляжем милитаризацию экономики Британии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mark Allen Johnson / Zuma / Global Look Press
Фото: Mark Allen Johnson / Zuma / Global Look Press

Планы Великобритании перевести свою оборонную промышленность на военные рельсы являются камуфляжем «непростой экономической ситуации» в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне британский премьер-министр Риши Сунак сообщил о намерении нарастить оборонные расходы до £87 млрд ($108 млрд) и стать второй в мире страной по объему таких трат.

«Мы переведем собственную оборонную промышленность Великобритании на военные рельсы. Один из центральных уроков войны на Украине — это то, что нам нужны более значительные запасы боеприпасов и обеспечить, чтобы промышленность могла быстрее их восполнять», — уточнил глава британского правительства.

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Риши Сунак

Песков, комментируя его слова, отметил, что многие страны используют ситуацию с российской военной операцией на Украине, искусственно и сознательно эскалируют ее, чтобы решать внутренние проблемы.

«Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании: им приходится, с одной стороны, зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто», — рассказал пресс-секретарь главы государства. Он назвал милитаризацию оборонного сегмента экономики Британии «камуфляжем на фоне этих трудностей».

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Теги
Дмитрий Песков Великобритания оборонная промышленность милитаризация
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