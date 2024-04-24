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Палестино-израильский конфликт ,  
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Ямайка признала Палестину суверенным государством

Ямайка стала 140-й страной ООН, признавшей Палестину суверенным государством
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Правительство Ямайки приняло решение признать Палестину суверенным государством, сообщила министр иностранных дел и внешней торговли страны Камина Джонсон Смит, передает газета Jamaica Gleaner.

«Ямайка продолжает выступать за решение на основе создания двух государств как единственного жизнеспособного варианта разрешения затянувшегося конфликта, за гарантии безопасности Израиля и защиты достоинства и прав палестинцев. Признавая государство Палестина, Ямайка усиливает свою поддержку мирного решения», — сказала Смит.

Таким образом, Ямайка стала 140-й страной — членом ООН, признавшей Палестину суверенным государством.

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Фото:Eduardo Munoz / Reuters

19 апреля Совет Безопасности ООН обсуждал резолюцию о полноправном членстве Палестины в организации. Палестинская сторона отмечала, что это решение «даст надежду палестинскому народу на достойную жизнь в рамках независимого государства».

Однако США наложили вето на документ, и резолюция не была принята. Американский постоянный представитель в ООН Роберт Вуд объяснил, что остаются нерешенными вопросы о том, соответствует ли Палестина критериям, позволяющим считаться государством. «Мы давно призывали палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь установить атрибуты готовности к государственности», — сказал Вуд.

Израильская сторона тоже указывала, что Палестина не соответствует критериям, необходимым для полноправного членства в ООН. Среди них — постоянное население, определенная территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами.

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