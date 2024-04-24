 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Краснов заявил, что провокаторы призывают отнимать оружие у полицейских

Краснов: провокаторы рассылают инструкции по отъему оружия у военных и полиции
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Провокаторы занимаются рассылкой инструкций о том, как отбирать у военных и полицейских оружие, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом. Трансляция заседания шла во «ВКонтакте».

По словам Краснова, почти в три с половиной раза увеличилось число терактов, большинство из которых совершены участниками «украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также ярыми противниками специальной военной операции». Провокаторы используют соцсети, чтобы рассылать россиянам «инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных».

Краснов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе»
Политика
Игорь Краснов

Для предотвращения рассылки прокуроры уделяли время блокировке лживой информации, разжигающей межнациональные и межконфессиональные конфликты, добавил Краснов.

«В Роскомнадзор направлено свыше 1 тыс. требований, в результате чего с 95 тыс. сайтов противоправная информация была удалена. Принимались меры для недопущения иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны», — уточнил генпрокурор.

В начале апреля глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с начала военной операции власти выявили 438 человек, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы. По его словам, в 2023 году полицейские провели свыше 19 тыс. бесед среди молодежи для предотвращения противоправных действий.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Игорь Краснов Генпрокуратура Украина диверсия
Материалы по теме
Байден пообещал возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе
Политика
Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп
Политика
В Калининградской области задержали организаторов диверсионной группы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
На Поклонной горе откроют выставку иностранной трофейной техники Общество, 13:39
Защита замминистра обороны Иванова отвергла обвинение в денежной взятке Политика, 13:35
Губернатор Смоленской области показал последствия ударов дронов ВСУ Политика, 13:31
Чем отличаются законы об иностранных агентах разных стран Политика, 13:30
Кремль оценил последствия помощи США Украине для ситуации на поле боя Политика, 13:23
Минфин потребовал в суде ограничить права иностранного владельца «Альфы» Финансы, 13:18
Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга Спорт, 13:14
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Ужесточены правила ввоза автомобилей из ЕАЭС: новое в законах о таможне Pro, 13:10
Француз с российским паспортом получил должность в «Зените» Спорт, 13:08
В Кремле ответили на вопрос, были ли контакты Шойгу и Путина по Иванову Политика, 13:07
Минсельхоз взял на особый контроль ситуацию с подорожанием хлеба Экономика, 13:01
Кремль назвал спекуляцией сообщения о подозрении Иванова в госизмене Политика, 12:58
CryptoQuant заметила фиксацию прибыли долгосрочными держателями биткоина Крипто, 12:58
Боец UFC заявила, что рада выдворению преследовавшего ее мигранта Спорт, 12:57