Краснов заявил, что провокаторы призывают отнимать оружие у полицейских

Краснов: провокаторы рассылают инструкции по отъему оружия у военных и полиции

Игорь Краснов (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Провокаторы занимаются рассылкой инструкций о том, как отбирать у военных и полицейских оружие, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом. Трансляция заседания шла во «ВКонтакте».

По словам Краснова, почти в три с половиной раза увеличилось число терактов, большинство из которых совершены участниками «украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также ярыми противниками специальной военной операции». Провокаторы используют соцсети, чтобы рассылать россиянам «инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных».

Для предотвращения рассылки прокуроры уделяли время блокировке лживой информации, разжигающей межнациональные и межконфессиональные конфликты, добавил Краснов.

«В Роскомнадзор направлено свыше 1 тыс. требований, в результате чего с 95 тыс. сайтов противоправная информация была удалена. Принимались меры для недопущения иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны», — уточнил генпрокурор.

В начале апреля глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с начала военной операции власти выявили 438 человек, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы. По его словам, в 2023 году полицейские провели свыше 19 тыс. бесед среди молодежи для предотвращения противоправных действий.