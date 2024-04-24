«Яндекс Маркет» сменил оформление бренда

«Яндекс Маркет» представил новое визуальное оформление бренда — логотип и главная страница окрасились в сочетание красного и желтого цветов, сообщили РБК в пресс-службе теком-сервисов «Яндекса».

Изменение позиционирования бренда нацелено на то, чтобы сделать Маркет заметнее на рекламных щитах, вывесках пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и автомобилях, которые развозят покупки, пояснили в пресс-службе.

Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет Фото: Яндекс Маркет

Предыдущий раз «Яндекс» проводил ребрендинг в Delivery и «Яндекс Лавке» в мае и июне прошлого года. Тогда были представлены новые логотип и название для Delivery Club, который компания приобрела в 2022 году, а в логотипе «Лавки» появилась фигурка сердца.

В пресс-службе добавили, что компания планирует расширить сценарии быстрой доставки и добавить для пользователей «Маркета» новые удобные сервисы.

Как пояснил директор по маркетингу «Яндекс Маркета» Андрей Довжик, рынок е-кома сформирован под влиянием нескольких крупных игроков, это требует постоянного конкурирования за внимание покупателя. «Наше обновление помогает решить именно эту утилитарную задачу, — убежден он.

Желтый цвет в новом стиле «Маркета» сохраняется как его фирменный, а красный — отсылка к материнскому бренду «Яндекса».

Как рассказали в пресс-службе, ребрендинг пройдет в несколько этапов: сначала обновление сайта, мобильной версии и приложения, затем оформят помещения существующих ПВЗ. Новые пункты уже откроются в красно-желтом стиле. До конца года займутся остальными офлайн-объектами.

По данным «Яндекса», на «Маркете» можно приобрести 57,1 млн товаров. На сервисе торгуют 78,1 тыс. магазинов-партнеров.