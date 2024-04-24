Минтранс потребовал от перевозчиков объяснить проблему с билетами тезок

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Минтранс потребовал у авиаперевозчиков объяснить, почему у пассажиров с одинаковыми фамилиями или полных тезок возникают проблемы при покупке билетов на один рейс, сообщает газета «Коммерсантъ».

Поводом стала жалоба одного из пассажиров, который регулярно сталкивается с трудностями при полетах с сыном — во время оформления покупки билета ему приходит уведомление об ошибке из-за полностью одинаковых имен.

Собеседники издания отметили, что такие сбои действительно происходят на стадии бронирования, но они связаны не с правовыми, а техническими сложностями. Так, в пресс-службе Smartavia уточнили, что российская система бронирования Leonardo, которую используют множество авиаперевозчиков, накладывает ограничение. Однако, как уточняет «Коммерсантъ», сбои при покупке билетов из-за полного совпадения имен происходят и в иностранных системах бронирования.

По словам главного редактора сайта об авиапассажирах FrequentFlyers.ru Ильи Шатилина, авиакомпании зачастую борются с «дублями» во избежание ошибок. Он пояснил, что некоторые компании могут аннулировать второй билет, зарегистрированный на одно имя, полагая, что его забронировали по ошибке.

Росавиация сообщила, что в марте пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах вырос всего на 2,6% к марту 2023 года. Всего по стране перевезли более 5,9 млн человек в марте 2024 года против 5,79 млн в марте 2023 года. На международных рейсах пассажиропоток вырос почти на 22%, до более 2 млн человек. Общий пассажиропоток, то есть внутренние и международные рейсы вместе, вырос на 6,8%, до 7,9 млн человек