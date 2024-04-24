Авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте в самолетах

Авиакомпании должны высаживать людей в случае духоты в салоне, сообщают «Известия» со ссылкой рекомендации Росавиации и Ространснадзора. Они были разработаны после смерти из-за духоты пассажира рейса «Аэрофлота» Бангкок-Красноярск

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Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в самолетах с высокой температурой воздуха и незамедлительно высаживать людей в случае духоты в салоне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие письма, направленные в адрес перевозчиков.

Так, глава Госавианадзора (управление Ространснадзора по надзору в гражданской авиации) Владимир Ковальский указал, что в воздушном законодательстве России сейчас отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту. Он призвал авиаперевозчиков «неукоснительно руководствоваться» действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, утвержденными главным государственным санитарным врачом России. Согласно им, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов тепла, отмечают «Известия».

Ковальский также попросил авиакомпании закрепить эти нормы в своих внутренних руководящих документах «с последующим информированием членов экипажей в целях неукоснительного соблюдения». Кроме того, компаниям нужно исключить посадку пассажиров в самолеты, если температура в них превышает допустимые значения. А в случаях, если при подготовке борта к вылету, уже после посадки, поддерживать допустимые значения по каким-то причинам невозможно, то им следует незамедлительно высадить людей в терминал аэропорта.

В свою очередь руководитель Росавиации Дмитрий Ядров поручил главам перевозчиков при выполнении рейсов в районы с жаркими климатическими условиями исключить эксплуатацию воздушных судов с неработающей вспомогательной-силовой установкой (ВСУ) или с отложенными дефектами, которые могут спровоцировать снижение эффективности системы кондиционирования или регулирования температуры в кабине.

В пресс-службе Ространснадзора подтвердили «Известиям» направления авиакомпаниям таких рекомендаций. Там указали, что вопрос температуры в самолетах регулируется санитарно-эпидемиологическими требованиями, а ответственность за их нарушение лежит в сфере административных правонарушений и регулируется КоАП России, что не входит в зону компетенций службы.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили «Известиям», что письмо Ространснадзора с предложениями о соблюдении обозначенных требований поступило в адрес авиакомпании и принято во внимание. Там указали, что поддержание комфортных, в том числе температурных условий в салоне воздушного судна — это один из обязательных элементов стандарта сервиса, которые перевозчик обеспечивал и будет обеспечивать.

Как отмечают «Известия», соответствующее поручение надзорным ведомством было дано после резонансного случая, произошедшего 26 марта, когда в аэропорту Бангкока борт «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности двигателя. Почти 300 пассажиров были вынуждены провести два часа в душном салоне, при температуре воздуха выше 30 градусов. В результате к моменту высадки пассажиров трем туристам стало плохо. Один мужчина, который, со слов его супруги, страдал аритмией, потерял сознание. Позднее он впал в кому и через три дня скончался в тайском госпитале.

По этому факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным ведомства, в самолете отказала система подачи кислорода. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании.

Как сообщили в «Аэрофлоте», командир воздушного судна, в соответствии с правилами обеспечения безопасности полета, принял решение о возврате с маршрута руления на место стоянки по технической причине. На всем протяжении технической проверки самолета пассажирам пришлось провести на борту два часа, прежде чем их выпустили в аэропорт. Одному из мужчин стало плохо, ему оказали первую помощь и предложили вызвать медиков, но супруги, утверждают в компании, отказались. Когда пассажиров начали высаживать, экипаж обратил внимание, что состояние пассажира ухудшилось, после чего его госпитализировали.

Mash сообщал со ссылкой на пассажиров, что им пришлось ждать не два, а четыре часа и во время простоя в салон не подавали кислород; всего, по данным канала, госпитализировали четырех человек. В «Аэрофлоте» это опровергли. В компании заявили, что в салоне работал кондиционер, пассажирам раздавали прохладительные напитки. По данным перевозчика, два человека обратились в медпункт аэропорта, но 27 марта они вылетели в Красноярск.