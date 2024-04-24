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Военная операция на Украине ,  
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Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили
Сюжет
Военная операция на Украине

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией на переправе. Его возобновили спустя 20 минут.

В предыдущий раз подобное ограничение вводили утром 21 апреля.

Движение на Крымском мосту периодически перекрывают из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. В частности, днем 15 апреля воздушную тревогу объявили в Севастополе. Одновременно с этим перекрыли Крымский мост.

С начала военной операции Крым и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

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Крымский мост приостановка движения Крым
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