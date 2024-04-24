Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией на переправе. Его возобновили спустя 20 минут.
В предыдущий раз подобное ограничение вводили утром 21 апреля.
Движение на Крымском мосту периодически перекрывают из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. В частности, днем 15 апреля воздушную тревогу объявили в Севастополе. Одновременно с этим перекрыли Крымский мост.
С начала военной операции Крым и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.
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