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Россияне рассказали, что будут делать после новых ограничений Таиланда

Туристы из России после новых ограничений Таиланда напомнили о бордер-ране

Решение властей Таиланда сократить безвизовый режим, в целом, не расстраивает, но сделает дороже и сложнее длительное пребывание в стране. Так российские туристы в разговоре с РБК прокомментировали решение властей королевства сократить безвиз для граждан России с 90 до 60 дней. Оно вступит в силу 1 мая 2024 года.

«Раньше вообще был 30-дневный безвиз, так что расстраиваться нечего», — поделилась россиянка Анна. В октябре 2023 года тайские власти увеличили с 30 до 90 дней срок пребывания граждан России без визы в королевстве.

Туристка Дарья подчеркнула, что те, кто приезжает в страну на зимовку, разницы не ощутят. Однако россиянам, которые живут в стране, будет сложнее, поскольку увеличится число бордер-ранов.

Бордер-ран — это практика перехода границы в соседнюю страну и обратно, чтобы получить дополнительный въездной штамп.

«[До этого] каждые три месяца нужно было выезжать за границу, делать так называемый бордер-ран. Теперь каждые два месяца — будет чуть дороже, и больше штампов в паспорте по итогу», — сказала она.

В Таиланде сократят срок пребывания в стране без визы для россиян
Общество
Бангкок,&nbsp;Таиланд

Собеседница Виктория в разговоре с РБК отметила, что расстроена решением. Он подчеркнула, что бордер-раны даются тяжело физически: «Переход по воздуху использовать можно максимум один раз, далее безрисковый вариант только через наземный погранпост Сатун (граница с Малайзией). Это нужно убить целый день с раннего утра до позднего вечера и при этом без новых впечатлений, просто тяжелая дорога».

По данным Туристического управления Таиланда, на которые ссылается Ассоциации туроператоров России, за первые три месяца 2024 года Таиланд посетили 622 813 россиян, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года (тогда в стране побывали 566 425 туристов из России). В марте в Таиланде отдохнули 205 197 российских туристов — на 14,7% больше, чем в том же месяце 2023 года (178 925 граждан России).

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