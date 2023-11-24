Стройка в суровых условиях: как модернизируются БАМ и Транссиб

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В этом году ожидается открытие рабочего движения и ввод во временную эксплуатацию более 140 объектов на Восточном полигоне железных дорог, куда входят легендарные Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали. Работы по «расшивке» узких мест на БАМе и Транссибе включают не только строительство крупных объектов — тоннелей, мостовых переходов, но и модернизацию станций, где строят дополнительные и удлиняют существующие пути, монтируют контактную сеть, укладывают стрелочные переводы и так далее.

Транспортная система страны обновляется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», реализуемому по решению президента России. Это в том числе касается железных дорог на восточном направлении, а именно ключевых артерий Восточного полигона — БАМа и Транссиба.

Проект развития Восточного полигона предполагает модернизацию железнодорожных сетей России к востоку от Красноярска и вплоть до Приморья. По словам зампреда российского правительства Марата Хуснуллина, как единый проект Восточный полигон «направлен на рост провозной способности и увеличение объемов грузоперевозок как на самой территории России, так и с дружественными странами, что будет иметь большой экономический эффект».

Таким образом, задача заключается в развитии инфраструктурного потенциала железных дорог востока страны. Так, если в прошлом году провозная способность Восточного полигона достигла 158 млн т различных грузов, то в этом она должна достичь 173 млн т, а на 2024-й запланировано увеличение до 180 млн т. По железной дороге можно будет везти не только больше, но и быстрее. Например, доставить контейнеры из портов Дальнего Востока до западных рубежей нашей страны можно будет всего за семь суток.

Чтобы добиться таких результатов, например, были введены такие объекты, как второй путь на перегоне Эльдиган — Тудур в Хабаровском крае. В условиях сложного рельефа железнодорожники возвели 11 км нового пути и вписали в природу сихотэ-алиньских отрогов четыре железнодорожных моста, один из них длиной более 400 м.

Другим примером развития железнодорожной инфраструктуры России может служить развитие Центрального транспортного узла (ЦТУ). Именно к этому проекту относится запуск в столице маршрутов городской электрички, Московских центральных диаметров. Так, в августе и сентябре состоялся запуск пассажирского движения на третьей и четвертой линиях МЦД. Диаметры открыли новые возможности для развития Москвы и Подмосковья, а также улучшили транспортное обслуживание многих районов столицы и городов области. Кроме того, МЦД разгрузили линии московского метро и создали новые альтернативные маршруты. Протяженность МЦД-3 — 85 км, предполагаемый пассажиропоток — 577 тыс. человек в сутки. МЦД-4 — самый протяженный диаметр: его длина — 86 км; прогнозируемый суточный пассажиропоток — 455 тыс. человек. Одним из главных преимуществ проектов МЦД служит высокая степень интеграции пригородных и городских железных дорог с метрополитеном и другими видами общественного транспорта в единую сеть, что позволит создать надежный каркас ЦТУ. С этой целью строятся современные транспортно-пересадочные узлы, внедряется единая тарифная политика, пассажирам предлагается широкий выбор сопутствующих сервисов.

Что касается Восточного полигона, уже реализованы наиболее крупные объекты:

● мостовой переход через реку Зея (протяженностью 984 м);

● электрификация участка железной дороги до границы с Китаем Борзя — Забайкальск (протяженностью 120 км);

● второй Байкальский тоннель на перегоне Дельбичинда — Дабан (протяженностью 6682 м).

Какие принципиально важные участки Восточного полигона модернизировали к 2023 году

Объект: между станциями Тайшет и Тагул на Транссибе уложено 13 км пути и построены два путепровода. Один мост возведен в границах станции Тайшет, над железнодорожными путями, второй установлен рядом, над городской автодорогой. Значение: появилась возможность кратно увеличить объемы вывоза угля из Кузбасса и Хакасии в направлении Дальнего Востока.

Объект: в Хабаровском крае завершилась реконструкция станции Ванино, одной из крупнейших на БАМе. Портовая станция Ванино — ключевое логистическое звено в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью. Строительство велось без остановки ее работы. Уложено более 22 км путей, построено два приемоотправочных пути, а длина действующих 14 путей увеличена в 2,5 раза. Значение: инфраструктура станции Ванино теперь позволяет принимать поезда длиной 71 вагон и массой 7,1 тыс. т. Это снизит потребность в маневровых операциях и в целом увеличит скорость обработки составов.

Объект: открыто двухпутное движения поездов на перегоне Биркчул — Казановская в Республике Хакасия. Менее чем за два года на перегоне, который эксплуатируется в сложных климатических условиях Сибири, железнодорожники выполнили внушительный объем работ, не останавливая движение поездов. Проложили 24,5 км новых главных путей, смонтировали свыше 700 опор и почти 25 км контактной сети. Значение: протяженность приемоотправочных путей на станциях Биркчул и Казановская увеличена до 1050 м, что позволит принимать длинносоставные поезда. Создание резервов для развития и роста экономики республики. «Это один из элементов масштабного проекта по увеличению пропускных и провозных способностей всего Восточного полигона. Теперь по этому участку мы сможем пропускать в три раза больше поездов», — рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.