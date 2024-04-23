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Премьер Австралии назвал Маска «чванливым миллиардером»

Премьер Австралии назвал Маска «чванливым миллиардером» после его слов о цензуре
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал американского предпринимателя Илона Маска «чванливым миллиардером», после того как тот обвинил власти страны в цензуре. Фрагмент интервью с премьером опубликовала радиостанция ABC.

Премьер Австралии подчеркнул, что правительство сделает все необходимое, чтобы справиться с «этим высокомерным миллиардером, который думает, что он выше закона» и общепринятых норм порядочности.

Причиной конфликта между политиком и бизнесменом стало требование австралийского суда к соцсети X, принадлежащей Маску, удалить видео с кадрами поножовщины в церкви в Уэйкли — пригороде Сиднея. Нападение произошло в ассирийской церкви на прошлой неделе: нападавший нанес ножевые ранения епископу, когда тот выступал перед прихожанами. Власти Австралии квалифицировали инцидент как теракт, отмечает Forbes.

Маск после решения суда раскритиковал австралийские власти. Он написал в X, что Австралия требует цензурировать контент за пределами своих границ. «Должен ли комиссар по электронной безопасности (неизбираемое должностное лицо) в Австралии иметь власть над всеми странами на Земле?» — задался вопросом предприниматель.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Маск подчеркнул, что X скрыла контент, который вызвал претензии австралийских властей, но подала апелляцию на решение суда.

По мнению Альбанезе, решение Маска обратиться в суд «за право размещать насильственный контент» на платформе показывает, насколько тот «потерял связь с реальностью». Соцсети должны нести ответственность перед обществом, подчеркнул он в интервью ABC.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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