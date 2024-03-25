Россия объявила демарш австралийскому дипломату из-за поста в Telegram

Россия выразила протест депутату из Австралии из-за поста дипмиссии о выборах президента. В публикации австралийское посольство назвало голосования в новых регионах «фиктивными», а выборы посчитало «не свободными»

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В МИД России 22 марта вызвали временного поверенного в делах Австралии Джереми Гатри, ему заявили протест в связи с публикацией в Telegram по поводу прошедших выборов российского президента. Об этом говорится в пресс-релизе российского внешнеполитического ведомства.

Сообщение австралийского посольства МИД расценил как «ставящее под сомнение территориальную целостность Российской Федерации и содержащее заведомо ложную информацию о голосовании». Москва потребовала удалить публикацию и принять меры, «чтобы подобные инциденты больше не повторялись».

«Австралийскому дипломату было указано, что упомянутые действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Обращено внимание на необходимость соблюдения статьи 41 Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающей обязанность иностранных дипломатов уважать законы и постановления государства пребывания», — говорится в сообщении российского дипведомства.

19 марта, спустя два дня после окончания выборов российского президента, посольство Австралии опубликовало заявление МИДа страны, в котором говорилось, что выборы в России «не были свободными, честными, инклюзивными и вызывающими доверие». Голосование в вошедших в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях Канберра назвала «фиктивными» и заявила, что не признает их итогов.

Ранее на публикацию МИД Австралии отреагировало посольство России в этой стране, назвав заявление «неприемлемой по тону и содержанию попыткой <...> поставить под сомнение честность и демократичность наших выборов», которая оскорбительна для «миллионов российских граждан, недвусмысленно выразивших свою суверенную волю». Дипмиссия призвала австралийские власти «сосредоточиться на проблемах собственной страны», отметив, что там «есть над чем поработать, особенно в свете международных обязательств Канберры в области свобод и прав человека».

Выборы президента России прошли 15–17 марта. По их итогам победил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Николай Харитонов от КПРФ получил 4,31% голосов, за Владислава Даванкова из «Новых людей» проголосовали 3,85% избирателей. Последнее место занял Леонид Слуцкий из ЛДПР с 3,2% голосами. Явка составила 77,49%, что стало рекордом за всю историю современной России.

К участию в выборах не допустили нескольких самовыдвиженцев, в частности экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову, а также выдвигавшегося от партии «Гражданская инициатива» бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина. Дунцовой ЦИК отказала из-за «многочисленных нарушений в представленных документах», а Надеждину — из-за более 5% допустимого брака в подписных листах.