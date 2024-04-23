Президент Германии раздал в Стамбуле 60 кг шаурмы. Видео

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с визитом в Турцию. Во время него он угостил в резиденции консульства ФРГ в Стамбуле гостей шаурмой. Политик привез с собой 60 кг мяса, которое готовил мастер, приехавший вместе со Штайнмайером из Германии.

Во время своего визита президент Германии назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Он напомнил, что его изобрели «турецкие гастарбайтеры в Берлине».