В историческом районе Астрахани загорелись торговые павильоны

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В Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны на общей площади 1,2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.



«На месте от МЧС России работают 41 специалист и 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

По информации «КаспийИнфо», пожар произошел в одном из исторических районов Астрахани — Большие Исады.

Накануне крупный пожар произошел в Новосибирске. Загорелась кровля жилой многоэтажки, огонь охватил 900 кв. м.

Из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Портал NGS.ru со ссылкой на МЧС сообщил, что пожар вспыхнул по адресу: Советская, 52/2. По предварительным данным, загорелся утеплитель, после огонь распространился на фасад и кровлю.