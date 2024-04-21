В Астрахани пожар на рынке локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Пожарные локализовали возгорание торговых павильонов и крыши магазина в Астрахани, передает МЧС.
«В Астрахани огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1, 2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники.
Спасатели городского аварийно-спасательного центра вывели из опасной зоны более ста человек, рассказали в администрации Астрахани.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел на рынке «Большие Исады». В прокуратуре региона добавили, что речь идет о вещевом рынке в Кировском районе.
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания. На место пожара выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.
Кроме того, по поручению первого заместителя главы города Назара Кучерука, находящегося на месте происшествия, для подвоза воды было выделено несколько спецмашин из муниципальных предприятий.
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