 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Астрахани пожар на рынке локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м

В Астрахани пожарные локализовали возгорание на рынке на площади 1,2 тыс. кв. м
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожарные локализовали возгорание торговых павильонов и крыши магазина в Астрахани, передает МЧС.

«В Астрахани огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1, 2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники.

Спасатели городского аварийно-спасательного центра вывели из опасной зоны более ста человек, рассказали в администрации Астрахани.

В Астрахани пожар на рынке локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Video

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на рынке «Большие Исады». В прокуратуре региона добавили, что речь идет о вещевом рынке в Кировском районе.

В историческом районе Астрахани загорелись торговые павильоны
Общество

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания. На место пожара выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.

Кроме того, по поручению первого заместителя главы города Назара Кучерука, находящегося на месте происшествия, для подвоза воды было выделено несколько спецмашин из муниципальных предприятий.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Астраханская область Астрахань пожары торговые павильоны МЧС
Материалы по теме
В историческом районе Астрахани загорелись торговые павильоны
Общество
В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК
Политика
В Новосибирске загорелась кровля многоэтажки площадью 900 кв. м
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
СК завел дело из-за погибших в бане под Саратовом школьниц Общество, 22:47
Трамп столкнулся с дефицитом средств на суды Политика, 22:35
«Спартак» разгромил «Ростов» 5:1, впервые победив после отставки Абаскаля Спорт, 22:34
Власти Нидерландов предупредили о риске запрета Facebook для госструктур Технологии и медиа, 22:25
В Астрахани пожар на рынке локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 22:04
В Германии стали чаще признавать панельки памятниками архитектуры Общество, 21:57
В Ишимском районе Тюменской области эвакуировали более тысячи человек Общество, 21:47
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В секторе Газа ребенка спасли из утробы погибшей при обстреле матери Общество, 21:32
Киев заявил о дефиците логики в словах Маска об Украине Политика, 21:20
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 21:12
Сенатор назвал возможные сроки поставки ATACMS Украине Политика, 21:08
Одесские власти сообщили о попадании по порту в области Политика, 21:06
Глава Генштаба Израиля утвердил планы продолжения войны с ХАМАС Политика, 20:54
«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив на 98-й минуте Спорт, 20:45