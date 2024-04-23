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В Люберцах актера из рекламы «Снежной королевы» задержали с 1 кг кокаина

В Подмосковье актера из рекламы «Снежной королевы» задержали с 1 кг кокаина
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В подмосковных Люберцах полиция задержала актера Евгения Агафонова, известного по съемкам в рекламе компаний «Пепси» и «Снежная королева», из-за свертка с наркотиками, сообщают телеграм-канал Baza и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

9 апреля полицейские остановили машину Агафонова на улице 8 Марта в Люберцах. При осмотре автомобиля в багажнике был найден килограммовый сверток с неизвестным веществом. Позже экспертиза выяснила, что там находилось 1006 г кокаина.

На следующий день против актера возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

12 апреля в Подмосковье сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке сбыта около 100 кг наркотиков. По данным МВД, при досмотре автомобиля был обнаружен «пакет с кристаллическим веществом», а после еще «99 килограммовых пакетов с аналогичным веществом». Экспертиза показала, что это мефедрон. Фигурантов арестовали по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств — ст. 30, 228.1 Уголовного кодекса.

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Теги
кокаин наркотики Подмосковье Люберцы актер
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