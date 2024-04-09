В Уфе подростка осудили по «взрослой» уголовной статье за наркотики

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Башкирии 15-летнего подростка осудили по статье, уголовная ответственность по которой начинается с 16 лет, сообщила РБК региональный уполномоченный по правам ребенка Ольга Панчихина. Осужденный провел в СИЗО полтора года, отмечает телеграм-канал Baza.

«Я в СМИ это прочитала. Вопрос на контроле. Сейчас мы это выясняем: что была за ситуация, почему он был осужден, по статье, за которую уголовная ответственность начинается с 16 лет, почему не обратили на это внимание в суде. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами. В СИЗО мы всегда посещаем несовершеннолетних, тех, кто находится под следствием тем или иным статьям. Смотрим условия содержания, как организован процесс обучения, получают ли они медицинскую помощь, оказывает ли им психологическая помощь. И эти вопросы всегда стоят у нас первоочередными на контроле», — прокомментировала РБК омбудсмен.

«Подъем» со ссылкой на слова защиты пишет, что мальчика обвинили в хранении и распространении наркотиков. Его задержали в феврале 2022 года вместе с матерью, подростку на тот момент было 14 лет. У женщины нашли 30 свертков с наркотиками. Она рассказала, что ей нужно было оплатить аренду квартиры, она нашла объявление о поиске сиделки, но ей предложили делать закладки.

Мальчик заявил в суде, что про наркотики не знал, хотя во время следствия подтвердил, что забирал с матерью закладки, пишет Baza. В декабре 2022 года Демский районный суд Уфы приговорил подростка к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Пока шли апелляции, он находился в следственном изоляторе. В марте 2024 года приговор отменили, подростка отпустили на свободу.

«Судьи сразу нескольких инстанций игнорировали тот факт, что на момент деяния мальчик не достиг возраста 16-ти лет. После отмены приговора кассацией, Демский суд Уфы повторно вынес обвинительный приговор», — заявил адвокат Виталий Буркин.

Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность за любые преступные деяния наступает с 16 лет, а за тяжкие преступления — с 14 лет. Малолетние лица (до 14 лет) не несут уголовную ответственность. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет.