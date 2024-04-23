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Полиция Молдавии напомнила о штрафах за георгиевскую ленту на 9 Мая

В Молдавии напомнили о штрафах за георгиевскую ленту и буквы Z и V на 9 Мая
Фото: Артём Кулекин / РИА Новости
Фото: Артём Кулекин / РИА Новости

Жители Молдавии, которые 9 Мая будут носить георгиевскую ленту или знаки Z и V, будут оштрафованы, согласно закону. Об этом напомнил начальник Главного инспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну в эфире Radio Moldova.

«Конечно, пока закон прямо регламентирует, что они подпадают под действие запрещенных знаков, все эти действия мы обязательно документируем», — сказал Чернэуцяну в ответ на вопрос, будет ли полиция штрафовать тех, кто будет носить георгиевскую ленту во время марша 9 Мая (цитата по Newsmaker).

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В апреле 2022 года в Молдавии был принят закон, запрещающий ношение георгиевских лент и символов Z и V в публичных местах. Президент Молдавии Майя Санду объяснила, что лента вместе с буквами Z и V олицетворяет российскую военную операцию на Украине. Использование георгиевской ленты в данном контексте молдавский лидер назвала «спекуляцией на победе 1945 года».

Конституционный суд республики разрешил носить георгиевскую ленту при условии, что она не пропагандирует «военную агрессию» России.

За нарушение запрета на ношение георгиевской ленты для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 19,6 тыс. до 39,1 тыс. руб.) или 30–60 часов общественных работ, а для юридических лиц — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (39,1–78,3 тыс. руб.).

МИД России тогда заявил, что принятые нормы не соответствуют заявлениям Кишинева о приверженности нейтральному статусу республики и соблюдению прав и интересов всех ее жителей.

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Теги
Молдавия георгиевская лента 9 Мая штраф
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