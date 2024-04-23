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Политика ,  
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Силовики в Молдавии не остановили вторую часть участников съезда в Москве

Съезд молдавских политиков и общественных деятелей, Москва, 21 апреля 2024 г.
Съезд молдавских политиков и общественных деятелей, Москва, 21 апреля 2024 г. (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Вторая группа участников съезда молдавской оппозиции в Москве беспрепятственно прошла контроль в аэропорту Кишинева, заявила депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован. Об этом сообщает ТАСС.

Прилетевшие ранее делегаты съезда сообщили о допросах в аэропорту правоохранительными органами.

«Все благополучно прошли пограничный контроль», — цитирует Лозован агентство.

Группа политиков добиралась из Москвы в Кишинев через Ереван.

В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве
Политика
Фото:Wikimedia Commons

21–22 апреля в российской столице проходил съезд молдавских оппозиционеров. Политики учредили блок «Победа» в преддверии выборов в Молдавии и референдума по вступлению страны в Евросоюз. Члены объединения выступают против евроинтеграции, а также за сотрудничество и партнерские связи с Россией.

Участниками съезда в Москве стали, в частности, молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, заочно приговоренный на родине к 15 годам тюрьмы, и башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

После прибытия в Кишинев 23 апреля нескольких делегатов отвели на допросы. Беседа с правоохранителями длилась несколько часов, у некоторых политиков конфисковали деньги. Среди тех, кого допросили в аэропорту, была лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска. По ее словам, спецслужбы пригрозили ей уголовной ответственностью из-за частых поездок в Москву.

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