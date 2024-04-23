Силовики в Молдавии не остановили вторую часть участников съезда в Москве
Вторая группа участников съезда молдавской оппозиции в Москве беспрепятственно прошла контроль в аэропорту Кишинева, заявила депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован. Об этом сообщает ТАСС.
Прилетевшие ранее делегаты съезда сообщили о допросах в аэропорту правоохранительными органами.
«Все благополучно прошли пограничный контроль», — цитирует Лозован агентство.
Группа политиков добиралась из Москвы в Кишинев через Ереван.
21–22 апреля в российской столице проходил съезд молдавских оппозиционеров. Политики учредили блок «Победа» в преддверии выборов в Молдавии и референдума по вступлению страны в Евросоюз. Члены объединения выступают против евроинтеграции, а также за сотрудничество и партнерские связи с Россией.
Участниками съезда в Москве стали, в частности, молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, заочно приговоренный на родине к 15 годам тюрьмы, и башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
После прибытия в Кишинев 23 апреля нескольких делегатов отвели на допросы. Беседа с правоохранителями длилась несколько часов, у некоторых политиков конфисковали деньги. Среди тех, кого допросили в аэропорту, была лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска. По ее словам, спецслужбы пригрозили ей уголовной ответственностью из-за частых поездок в Москву.
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