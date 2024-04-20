Бастрыкин поручил найти ответственных в гибели журналиста Еремина
Следственный комитет установит всех лиц, причастных к гибели военкора «Известий» Семена Еремина, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
«По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации [Александра Бастрыкина] следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста», — уточнили в СК.
Как уточнили в СК, Еремин одним из первых военных корреспондентов поехал работать в Донбасс. Он вместе с российскими военными находился на передовой и освещал события, происходящие на фронте.
«Погибший военный корреспондент — настоящий герой, мужественно и отважно исполнявший свой долг на благо Отечества», — отметили в ведомстве.
Еремин погиб 19 апреля в результате атаки FPV-дрона. Последний репортаж журналиста вышел в середине апреля, за несколько дней до смерти. Он был посвящен работе российских военных с беспилотниками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил украинскую армию в убийстве российских корреспондентов. Он отметил, что Вооруженные силы Украины «сознательно делают журналистов российских своими целями».
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