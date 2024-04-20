 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Бастрыкин поручил найти ответственных в гибели журналиста Еремина

СК: Бастрыкин поручил найти причастных к гибели военкора «Известий» Еремина
Сюжет
Военная операция на Украине
Семен Еремин
Семен Еремин (Фото: sledcom_press / Telegram)

Следственный комитет установит всех лиц, причастных к гибели военкора «Известий» Семена Еремина, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

«По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации [Александра Бастрыкина] следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц причастных к убийству журналиста», — уточнили в СК.

Как уточнили в СК, Еремин одним из первых военных корреспондентов поехал работать в Донбасс. Он вместе с российскими военными находился на передовой и освещал события, происходящие на фронте.

Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга
Политика
Семен Еремин

«Погибший военный корреспондент — настоящий герой, мужественно и отважно исполнявший свой долг на благо Отечества», — отметили в ведомстве.

Еремин погиб 19 апреля в результате атаки FPV-дрона. Последний репортаж журналиста вышел в середине апреля, за несколько дней до смерти. Он был посвящен работе российских военных с беспилотниками.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил украинскую армию в убийстве российских корреспондентов. Он отметил, что Вооруженные силы Украины «сознательно делают журналистов российских своими целями».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин Украина журналисты
Материалы по теме
Захарова назвала гибель Еремина местью за исполнение журналистского долга
Политика
В ООН отреагировали на гибель военкора «Известий» Еремина
Политика
Трепова получила 27 лет колонии по делу о гибели военкора Татарского
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Бастрыкин поручил найти ответственных в гибели журналиста Еремина Политика, 14:46
Галактионов ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Локомотиве» Спорт, 14:45
Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка Политика, 14:34
Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Штутгарте в парах Спорт, 14:34
Санкт-Петербург накрыл апрельский снегопад. Видео Общество, 14:15
Маск отложил встречу с премьером Индии из-за «серьезных обязательств» Бизнес, 13:57
Хэмилтон объяснил свой провал в квалификации Гран-при Китая Спорт, 13:55
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
NYT назвала число потерянных Украиной за последнее время танков Abrams Политика, 13:39
В Пулково грузовик врезался в терминал Общество, 13:31
В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина Спорт, 13:28
В Белгородской области беременная погибла при обстреле Новой Таволжанки Политика, 13:09
Песков обвинил ВСУ в сознательном убийстве военкоров после гибели Еремина Политика, 13:01
Пашинян сообщил, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном Политика, 12:58
NYT узнала о допуске китайских пловцов на ОИ в Токио, несмотря на допинг Спорт, 12:51