В Ишимском районе Тюменской области эвакуировали более тысячи человек
Из-за паводка в Ишимском районе Тюменской области из населенных пунктов эвакуировали более тысячи человек, сообщил журналистам глава района Сергей Ломовцев.
«Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации «паводок». Мы эвакуировали более тысячи наших земляков», — сказал глава района (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, часть из них находятся у родных, близких, знакомых и друзей, другая часть — в развернутых пунктах временного пребывания. «Быт, жизнь организованы, все под контролем», — добавил Ломовцев.
Он также подчеркнул, что из-за разлива реки отрезанными от «большой земли» оказались деревни Синицына, Симаново, Орловка, поселки Детский дом 29 и Дом отдыха. Оставшимся в своих домах жителям оказывают помощь — им доставляют продукты питания и воду из соседнего села.
По состоянию на 18:00 (16:00 мск) уровень воды в Ишиме в одноименном городе составил 1061 см. Прирост замедлился, сообщил губернатор региона Александр Моор, достигнутая отметка является историческим максимумом.
Он также предупредил, что волна придет в село Абатское, которое находится ниже по течению, через три дня, 24 апреля. «При подготовке и укреплении насыпей учитываем опыт Казанского района и Ишима. Особое внимание — федеральной трассе, которая связывает восток и запад нашей страны», — написал Моор.
В Абатском районе области занялись укреплением насыпной дамбы, защищающей федеральную трассу. Длина дамбы — 12 км, высота — 13,5 м.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники