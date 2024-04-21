В Ишимском районе Тюменской области эвакуировали более тысячи человек

Фото: МЧС России

Из-за паводка в Ишимском районе Тюменской области из населенных пунктов эвакуировали более тысячи человек, сообщил журналистам глава района Сергей Ломовцев.

«Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации «паводок». Мы эвакуировали более тысячи наших земляков», — сказал глава района (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, часть из них находятся у родных, близких, знакомых и друзей, другая часть — в развернутых пунктах временного пребывания. «Быт, жизнь организованы, все под контролем», — добавил Ломовцев.

Он также подчеркнул, что из-за разлива реки отрезанными от «большой земли» оказались деревни Синицына, Симаново, Орловка, поселки Детский дом 29 и Дом отдыха. Оставшимся в своих домах жителям оказывают помощь — им доставляют продукты питания и воду из соседнего села.

По состоянию на 18:00 (16:00 мск) уровень воды в Ишиме в одноименном городе составил 1061 см. Прирост замедлился, сообщил губернатор региона Александр Моор, достигнутая отметка является историческим максимумом.

Он также предупредил, что волна придет в село Абатское, которое находится ниже по течению, через три дня, 24 апреля. «При подготовке и укреплении насыпей учитываем опыт Казанского района и Ишима. Особое внимание — федеральной трассе, которая связывает восток и запад нашей страны», — написал Моор.

В Абатском районе области занялись укреплением насыпной дамбы, защищающей федеральную трассу. Длина дамбы — 12 км, высота — 13,5 м.