В Болгарии начался снос памятника Советской армии

Власти Софии начали снос памятника Советской армии, несмотря на протесты с участием депутатов социалистической партии (БСП). Они встретились с премьером Денковым, он обещал поговорить с властями. Москва осудила действия Софии

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Утром 12 декабря начался демонтаж памятника Советской армии в болгарской Софии, к монументу подвезли необходимую технику. Несмотря на протесты, около 18:00 у самой высокой фигуры отрезали руку, державшую автомат, передает БЛИЦ.

Возле памятника утром собрались в том числе депутаты от Болгарской социалистической партии (БСП) и партии «Возрождение». Один из них, зампредседателя БСП Георгий Свиленский, получил травму руки при попытке прорваться через милицейское заграждение.

Губернатор Софии Вьяра Тодева отметила, что памятник за 70 лет ни разу не реставрировался и в результате погодных условий, согласно проведенным исследованиям, в конструкциях образовались серьезные трещины. «Есть серьезные трещины, которые местами достигают 4-5 см. Когда его установили, в ноги фигурам заливали бетон. За эти годы туда проникла влага, и лед разрушил металл», — рассказал подготовивший экспертное заключение скульптор Марин Марков.

Памятник будут демонтировать поэтапно. Предполагается, что после демонтажа монумент восстановят и скульптуры будут переданы в Музей социалистического искусства, если там будет место.

В то же время БСП и «Возрождение» считают, что районные власти нарушают закон, и выступают против сноса монумента. Они объявили, что вынесут предложение о проведении референдума, на котором народ решит судьбу памятника Советской Армии.

«Что происходит, так это то, что мы восстанавливаем фашизм в Болгарии, потому что для группы людей этот памятник символизирует черную страницу в истории Болгарии, но в конце концов он символизирует победу над фашизмом, это концепция самого памятника», — сказал муниципальный советник «Возрождения» Деян Николов.

Позже представители БСП по их настоянию встретились с премьер-министром Николаем Денковым, попросив прекратить демонтаж. По их словам, Денков не был в курсе темы. Он взял на себя обязательство поговорить с губернатором Софии.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала демонтаж монумента «варварскими действиями» болгарской стороны, которые «не имеют никакого оправдания или прощения». «Рассматриваем разрушение памятника нашему общему, подчеркну, прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, усугубляющий и без того патовую ситуацию на двустороннем треке», — заявила она на брифинге.