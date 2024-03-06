В Польше умер второй солдат, попавший под гусеницы в ходе учений НАТО
Скончался второй солдат, на которого во время учений НАТО в Польше наехала гусеничная машина, сообщила 1-я Варшавская бронетанковая бригада в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«С прискорбием сообщаем, что 6 марта во второй половине дня <...> в больнице в Щецине погиб второй солдат 1-й бронетанковой бригады. Несмотря на быструю транспортировку в больницу и усилия врачей, его жизнь спасти не удалось», — говорится в публикации.
Накануне, 5 марта, во время учений на полигоне в волости Дравско-Поморске на двоих солдат наехала гусеничная машина. Один военный погиб, а второго — в тяжелом состоянии и со множественными травмами — вертолетом доставили в больницу.
Учения Dragon-2024 в Польше проходят в рамках более масштабных учений НАТО Steadfast Defender 2024 с конца февраля. В них принимают участие в общей сложности около 20 тыс. солдат и 3,5 тыс. единиц военной техники из десяти стран — членов альянса.
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