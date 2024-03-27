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В Польше остановили все военные учения после гибели пяти солдат

Минобороны Польши остановило военные учения в стране после гибели пяти солдат
После несчастных случаев с пятью военнослужащими Минобороны Польши остановило все военные учения в стране. В ведомстве намерены пересмотреть меры безопасности во время тренировок
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Польше остановили все военные учения с применением взрывчатых веществ и боевой техники по решению министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Исключением названы мероприятия ведомства за пределами государства, в том числе касающиеся обучения украинских солдат.

Минобороны Польши приступило к пересмотру мер безопасности во время обучения солдат, до этого момента тренировки не будут возобновлены, говорится в сообщении. Причиной такого решения стало несколько несчастных случаев во время учений.

В начале марта во время тренировок Dragon-2024 (предусмотрены масштабными учениями НАТО Steadfast Defender 2024) гусеничная машина переехала двоих солдат 1-й танковой бригады, они погибли. В маневрах принимали участие порядка 20 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники из десяти государств — членов Североатлантического альянса.

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25 марта в ходе учений с подрывом тротила погибли двое саперов 5-го Тарновскогорского химического полка. На следующий день в результате схода лавины умер еще один польский военнослужащий во время учений в горных районах.

В марте также проходили учения польских военнослужащих на границе с Калининградом. Маневры проходили на полигонах в Ожише и Бемово-Писке. В последних, в частности, были задействованы южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера».

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Юлия Овчинникова
Польша Минобороны Польши военные учения
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