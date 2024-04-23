ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он в телеграм-канале.
В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого дома были выбиты окна и посечен фасад здания. Повреждения также получил легковой автомобиль — у него выбито лобовое стекло.
По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее в регионе объявляли сигнал ракетной опасности.
20 апреля украинские дроны сбросили два взрывных устройства в селе Пороз в Грайворонском городском округе. В результате загорелся частный дом, погибли мужчина и женщина.
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