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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он в телеграм-канале.

В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого дома были выбиты окна и посечен фасад здания. Повреждения также получил легковой автомобиль — у него выбито лобовое стекло.

По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее в регионе объявляли сигнал ракетной опасности.

Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram
В Белгородской области за время военной операции в результате украинских обстрелов погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщил Гладков. Были ранены 651 человек — из них 51 ребенок.

20 апреля украинские дроны сбросили два взрывных устройства в селе Пороз в Грайворонском городском округе. В результате загорелся частный дом, погибли мужчина и женщина.

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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