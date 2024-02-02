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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за слов врача о военной операции

Бастрыкин поручил завести дело о дискредитации армии против московского педиатра
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра московской поликлиники по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В СК рассказали, что, по сообщениям СМИ, врач во время приема «высказывала негативные комментарии» в отношении российских военных, которые служат на Украине.

Когда педиатр узнала, что семилетний мальчик тоскует по отцу, который погиб в зоне военной операции, она «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий» украинских военнослужащих.

Следственный комитет начал проверку.

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Максимальное наказание по статье о публичной дискредитации ВС России (ст. 280.3 УК) — до семи лет лишения свободы.

В начале января в Великом Новгороде в отношении жителей города составили протокол о дискредитации армии за гирлянду на балконе. На ней транслировался лозунг, который, как заявили в МВД, «прославлял Вооруженные силы Украины». Хозяева квартиры сообщили, что гирлянда управлялась по Wi-Fi, на ней должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.

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Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин уголовное дело Москва врач дискредитация армии
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