Бастрыкин поручил возбудить дело из-за слов врача о военной операции
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра московской поликлиники по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
В СК рассказали, что, по сообщениям СМИ, врач во время приема «высказывала негативные комментарии» в отношении российских военных, которые служат на Украине.
Когда педиатр узнала, что семилетний мальчик тоскует по отцу, который погиб в зоне военной операции, она «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий» украинских военнослужащих.
Следственный комитет начал проверку.
Максимальное наказание по статье о публичной дискредитации ВС России (ст. 280.3 УК) — до семи лет лишения свободы.
В начале января в Великом Новгороде в отношении жителей города составили протокол о дискредитации армии за гирлянду на балконе. На ней транслировался лозунг, который, как заявили в МВД, «прославлял Вооруженные силы Украины». Хозяева квартиры сообщили, что гирлянда управлялась по Wi-Fi, на ней должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.
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