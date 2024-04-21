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Наводнения в России ,  
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Тюменский губернатор рассказал, когда ожидается максимальный паводок

Тюменский губернатор Моор: максимальный паводок ожидается через три дня
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Наводнения в России
Паводок в Тюменской области скоро достигнет предельного уровня, власти готовятся к этому, заверил губернатор. По его словам, вниз по течению идет «гигантский объем воды». Уровень реки Ишим побил 27-летний рекорд
Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС
Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС

Паводковая ситуация в Тюменской области все еще напряженная, интенсивность сократилась, максимум ожидается в ближайшее время, сообщил губернатор Александр Моор.

Уровень воды в реке Ишим в Тюмени превысил отметку в 10,5 м, за сутки увеличившись на 1,4 м.

«Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска — плюс 64 см. Пик здесь прогнозируем через три дня. На реке Тобол поднимается уровень. Ожидаем прихода большой воды из Кургана в Упорово. Поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи», — добавил он.
 

В Казанском районе области (приграничная с Казахстаном местность на юге региона) замечено снижение уровня воды, продолжил губернатор. Он заверил, что в отрезанные из-за воды населенные пункты сделаны временные дороги, работают лодочные переправы, перестроены автобусные маршруты, власти отслеживают снабжение продуктами.

Сейчас власти региона готовятся к скорому спаду уровня воды и освобождению населенных пунктов, будут разработаны меры по дезинфекции подтопленных домов.

В Абатском районе области занялись укреплением насыпной дамбы, защищающей федеральную трассу. Длина дамбы — 12 км, ее высота — 13,5 метров. В городе Ишим на набережной появилась ограда из мешков с песком.


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Фото:qr_tjm / Telegram

Уровень воды реки Ишим бьет рекорды, накануне была преодолена отметка 997 см, впервые с 1997 года.

«Вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим. Сейчас «голова» паводка подходит к населенному пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим еще в русле», — писал губернатор.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тюменская область паводок Александр Моор
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