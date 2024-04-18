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Интернет-провайдеры в Киргизии начали блокировать доступ к TikTok, сообщает портал 24.kg со ссылкой на местных жителей.

Ограничение доступа началось после того, как Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Киргизии разослала провайдерам письма с соответствующей просьбой. Регулятор, в свою очередь, 16 апреля получил обращение из Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), из которого следует, что в киргизском сегменте этой социальной сети «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности для детей.

Сейчас пользователи отмечают, что приложение зависает при попытке зайти в него, но через некоторых провайдеров доступ пока возможен.

Министерство культуры республики запрашивало блокировку TikTok в киргизском Минцифры в конце августа 2023 года.

В обращении отмечалось, что участились жалобы от неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей. Мониторинг контента выявил, что платформа не ограничивает доступ к информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей, указывало ведомство. В приложении также отсутствует функция контроля за возрастной категорией при доступе к информации.

Российским пользователям TikTok с 2022 года запрещает публиковать новые видео.

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сайтам хостинг-провайдеров, которые «не приземлились» в России, с конца марта этого года, обратил внимание РБК. Ограничения затронули сайты провайдеров Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, WPEngine, HostGator.com и облачного сервиса Kamatera.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что провайдер FastComet самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам в России, а в ближайшее время под блокировку может попасть сайт немецкого хостинг-провайдера Hetzner.

Закон о «приземлении» в России действует с 2022 года. Изначально под требование закона подпали 13 компаний, в том числе Apple и Google, но затем список расширили. Среди тех, кто выполнил все условия, — Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme, Viber и Aviasales, частично — Google, TikTok и Zoom.