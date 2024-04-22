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Литературный институт им. Горького перевели на удаленку из-за кори

Московский Литературный институт им. Горького перевели на удаленку из-за кори
Литературный институт имени А.М. Горького
Литературный институт имени А.М. Горького (Фото: АГН «Москва»)

Московский Литературный институт им. А.М. Горького с 22 апреля переходит на удаленный режим обучения, следует из приказа ректора Алексея Варламова. Документ опубликован на сайте учебного заведения.

«Ввести с 22 апреля 2024 года режим проведения учебных (лекционных и практических) занятий и еженедельных консультаций исключительно в электронной информационно-образовательной среде с обеспечением реализации образовательных программ высшего образования в полном объеме», — сказано в документе.

Занятия по физкультуре для студентов учебного заведения отменяются на период дистанционного обучения.

То же касается научных, студенческих, культурно-развлекательных, просветительских, спортивных и иных массовых мероприятий, однако их разрешено переносить на более поздние даты.

Согласно другому приказу, лицам, которые ранее не болели корью, не были вакцинированы от нее или привились однократно, запрещено посещать вуз.

РБК обратился за комментарием в Литинститут.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Корь — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся общей интоксикацией, воспалением слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, сыпью. Вирус распространяется через чихание и кашель. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

В начале февраля кампус Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского в Москве перевели на дистанционку на несколько дней после выявления кори у одного из студентов.

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вузы корь Москва дистанционное обучение
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