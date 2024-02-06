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В кампусе МИРЭА из-за кори перешли на дистанционное обучение

В кампусе МИРЭА перешли на дистанционное обучение из-за кори у студента
Фото: mirea.ru
Фото: mirea.ru

В кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского несколько дней будут проводить занятия дистанционно из-за выявленного случая кори у студента. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий [в связи с] регистрацией случая кори у студента РТУ МИРЭА в кампусе по адресу: проспект Вернадского, 78, занятия 9, 10 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

В университете добавили, что с 13 февраля занятия в очном формате возобновятся.

Корь является острым вирусным заболеванием, ее симптомы — высокая температура тела, интоксикация, кашель, насморк, конъюнктивит и сыпь. Болезнь опасна тяжелыми осложнениями, воспалением легких и головного мозга, а также возникновением судорог. Она передается воздушно-капельным путем. Прививки от кори проводятся в возрасте одного года и шести лет. Взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее, необходима иммунизация.

Ранее Роспотребнадзор запретил посещать один из корпусов Российского университета дружбы народов без справки о прививке от кори. Причиной стало выявление заболевания у студента.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце декабря 2023 года сообщала, что в России зафиксировано 123 случая завоза кори из 16 разных стран. «Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — подчеркнула она.

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