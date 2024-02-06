В кампусе МИРЭА из-за кори перешли на дистанционное обучение
В кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского несколько дней будут проводить занятия дистанционно из-за выявленного случая кори у студента. Об этом сообщила пресс-служба университета.
«В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий [в связи с] регистрацией случая кори у студента РТУ МИРЭА в кампусе по адресу: проспект Вернадского, 78, занятия 9, 10 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном формате», — говорится в сообщении.
В университете добавили, что с 13 февраля занятия в очном формате возобновятся.
Корь является острым вирусным заболеванием, ее симптомы — высокая температура тела, интоксикация, кашель, насморк, конъюнктивит и сыпь. Болезнь опасна тяжелыми осложнениями, воспалением легких и головного мозга, а также возникновением судорог. Она передается воздушно-капельным путем. Прививки от кори проводятся в возрасте одного года и шести лет. Взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее, необходима иммунизация.
Ранее Роспотребнадзор запретил посещать один из корпусов Российского университета дружбы народов без справки о прививке от кори. Причиной стало выявление заболевания у студента.
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