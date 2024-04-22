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Политика ,  
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В Чечне появится еще один город

Кадыров: в Чечне появится еще один город
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Станица Шелковская в Чечне приобретет статус города. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города», — написал Кадыров. По его словам, это даст возможность решать возникающие вопросы местного значения, развивать производства, повысить инвестиционную привлекательность.

Станица Шелковская находится на границе с Дагестаном, примерно в 70,5 км от Грозного, столицы Чечни. По данным на 2021 год, в станице живут 12,5 тыс. человек. Шелковская — административный центр района, включающего 19 муниципальных образований. Это крупнейший район в Чечне по площади.

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В начале марта Кадыров объявил, что статус города в Чечне получили два населенных пункта — Серноводское сельское поселение и Наурское городское поселение. В последнее при этом вошли населенные пункты Чернокозово, Мекенская и Наурская.

«Этот значительный шаг открывает новые перспективы для развития данных территорий и повышения их социально-экономического потенциала, создания благоприятных условий для развития инфраструктуры и в целом позволит повысить уровень и качество жизни местного населения», — заявил глава региона.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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