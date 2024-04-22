Застрявшие в ОАЭ из-за ливней российские туристы вернулись домой

Директор АТОР сообщила о возвращении в Россию застрявших в ОАЭ туристов

Фото: Reuters

Российские туристы, застрявшие в Объединенных Арабских Эмиратах из-за ливней, вернулись домой, сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Вывезли всех организованных российских туристов», — сказала Ломидзе. Она уточнила, что речь идет примерно о 2 тыс. человек.

Аэропорты ОАЭ возобновили работу и расписание рейсов «практически нормализовалось», добавила директор АТОР.

В ночь на 16 апреля на ОАЭ обрушились ливни. К вечеру выпала годовая норма осадков — 12 см. По данным Национального метеорологического центра королевства, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет.

Затопило дороги, торговые центры, станции метро и международный аэропорт Дубая, который временно прекращал прием рейсов. В аэропортах ОАЭ застряли около 2,5 тыс. россиян, отмечали в АТОР.

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