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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области ПВО сбили ракету «Точка-У»

Силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью ракету «Точка-У», которую запустили украинские военные, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 15:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории России», — говорится в сообщении. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что «в Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу».

ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь дронов над российскими регионами
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В прошлый раз ракету «Точка-У», запущенную со стороны Украины, сбили над территорией Белгородской области в ночь на 16 марта. В тот же раз российские силы уничтожили еще снаряд RM-70 Vampire и три беспилотника.

Также в ночь на 18 апреля российские ПВО уничтожили в Белгородской области две ракеты «Точка-У», 19 снарядов «Вампир», 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара.

В Белгородской области ПВО сбили ракету «Точка-У»
В Белгородской области ПВО сбили ракету «Точка-У»

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Теги
Белгородская область Точка-У ракета ПВО Минобороны
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