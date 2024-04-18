Минобороны сообщило о перехвате ракет, дронов и воздушных шаров ВСУ

Минобороны сообщило о перехвате над 3 регионами ракет, дронов и воздушных шаров

В результате ночных атак в Белгородской и Воронежской областях пострадали три человека, повреждены несколько частных домов и пилорама. В Ростовской области последствий после атак нет

За прошедшую ночь над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями были перехвачены две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, 20 беспилотников и пять малоразмерных воздушных шаров, сообщило Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожили две ракеты, 19 снарядов, 16 беспилотников и два шара; над Воронежской — один беспилотник и три шара; над Ростовской — три дрона.

В Белгородской области пострадала женщина, сообщил ночью губернатор Вячеслав Гладков. Она получила осколочное ранение левой стопы в результате попадания в частный дом в поселке Разумное в юго-восточном пригороде Белгорода. Также Гладков заявил об одном пострадавшем при обстреле Шебекино. В регионе с 2:30 до 4:10 мск была объявлена ракетная опасность.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о объявлении опасности атаки БПЛА в регионе прошедшим вечером, к 4:35 мск ее отменили. Вечером он заявил, что над Воронежем подавили дрон самолетного типа, при его падении пострадала пенсионерка, были повреждены пилорама и два частных дома.

В Ростовской области, указывал губернатор Василий Голубев, три дрона сбили около 2:00 в районе Каменска-Шахтинского. О последствиях и пострадавших он не сообщал.