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Политика ,  
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Посол заявил, что не получил от Германии ответов по делу о шпионаже

Посол: Россия не получила в МИД Германии ответов на вопросы по делу о шпионаже
Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Российская сторона во время беседы в МИД Германии не получила ответа на вопросы о задержании подозреваемых в работе на спецслужбы России. Об этом заявил ТАСС российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

По словам дипломата, «не были названы имена, не подтверждено наличие российского гражданства» у задержанных. Также в МИДе «не ответили на вопрос о возможности консульского доступа».

Нечаев добавил, что вместо ответов на вопросы «нас предупредили о недопустимости «подобной активности» на территории ФРГ и возможном принятии германской стороной «дополнительных мер» по мере продолжения расследования».

В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже для Китая
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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

В Баварии 17 апреля арестовали подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб. Один из арестованных — Дитер С. — с 2014 по 2016 год был участником народного ополчения в ДНР. По данным немецкого следствия, с осени 2023 года он, находясь в Германии, сотрудничал с Москвой: собирал информацию о немецких военных объектах, в частности об американских военных полигонах.

Дитер С. намеревался устроить взрыв на объекте промышленной или военной инфраструктуры, заявила Генпрокуратура ФРГ. Второй задержанный — Александр Дж. — оказывал ему поддержку. Их целью был в том числе срыв военной поддержки, которую Германия оказывает Украине.

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