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Военная операция на Украине ,  
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Прокуратура Германии подтвердила задержание бывшего ополченца ДНР

Генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание подозреваемых в шпионаже для России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

В Баварии арестовали двоих подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ. Они имеют гражданство Германии и России. Ранее о задержании со ссылкой на данные прокуратуры сообщало издание Der Spiegel.

Дитера С. и Александра Дж. арестовали 17 апреля, у них дома и на работе провели обыски. Оба подозреваются в работе на иностранные спецслужбы. Дитеру С. также вменяют сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, фотографирование военных объектов и членство в иностранной террористической организации.

По версии следствия, Дитер С. контактировал с человеком, связанным с российской спецслужбой. В частности, с октября 2023 года он обменивался с ним идеями возможных диверсий в Германии. Их целью был в том числе срыв военной поддержки, которую ФРГ оказывает Украине.

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Фото:Marijan Murat / imagebroker.com / Global Look Press

Как выяснило следствие, Дитер С. заявил о готовности устроить взрывы и поджоги в том числе объектов военной и промышленной инфраструктуры. В ходе подготовки к диверсиям он собирал информацию о потенциальных объектах нападения, включая военные объекты США, и передавал ее собеседнику. В этом ему помогал Александр Дж.

Правоохранители также считают, что Дитер С. с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины, воюя на стороне Донецкой народной республики. Генпрокуратура Германии назвала ДНР иностранной террористической организацией.

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщил, что Александру Дж. 37 лет, Дитерсу С. — 39 лет. В числе военных объектов, за которыми наблюдали подозреваемые, был полигон США в Баварии, на котором проводилось обучение украинских солдат на танках Abrams.

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Теги
Германия прокуратура арест диверсия диверсанты ДНР
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